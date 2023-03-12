Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında kazandı Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Süper Lig’de 25. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Mete Kalkavan yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ın galibiyet gollerini Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku kaydetti. Öte yandan Başakşehir'de Adnan Januzaj, Gedson Fernandes'e yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Aboubakar, Beşiktaş'ı öne geçirdi

Mücadelenin 16. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Vincent Aboubakar, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

Adnan Januzaj direkt kırmızı kart gördü

Maçın 34. dakikasında Gedson Fernandes, Adnan Januzaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına gelirken, hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve Januzaj'a direkt kırmızı kart gösterdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Beşiktaş, soyunma odasına önde girdi.

Masuaku, skoru belirledi

Karşılaşmanın 56. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Arthur Masuaku, yerden uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.

Müsabakada başka gol çıkmayınca Beşiktaş üç puanın sahibi oldu.

Beşiktaş, üst üste 2. kez kazandı

Süper Lig’de üst üste 2. maçını kazanan Beşiktaş 46 puana yükselirken, art arda 3. maçını kaybeden Başakşehir Galatasaray 40 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş ise İstanbulspor’u konuk edecek.