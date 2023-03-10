Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e konuk olacak. 12 Mart Pazar günü yapılacak maç öncesinde Beşiktaş antrenmanlarına devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Beşiktaş kampa girecek
Isınma ve top kapmayla başlayan antrenmanın, pas ve şut idmanının ardından taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.