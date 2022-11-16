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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara’dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla bir araya geldi.
    • 16.11.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 20:00
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla İnönü Stadyumu'nda bir araya geldi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, buluşmada kulübün yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan da yer aldı.

    "Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet"

    Ahmet Nur Çebi, buluşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş sıcak bir yuvadır. Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu #1

    "Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye etti"

    İnönü Stadyumu'nda saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu #2


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