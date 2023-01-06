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- Beşiktaş, Braga'nın stoperi için atağa geçti
Beşiktaş, Braga'nın stoperi için atağa geçti
Beşiktaş, Braga forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Tormena için resmi teklifte bulundu.
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 16:56
- Güncelleme : 06.01.2023 - 16:58
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı...
Şenol Güneş geldiğinden bu yana stoper takviyesi yapacağı konuşulan Beşiktaş, transfer için atağa kalktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için Braga'ya resmi transfer teklifinde bulundu.
Teklif yapıldı: Piyasa değeri 4 milyon euro
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.