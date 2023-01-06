Beşiktaş, Braga'nın stoperi için atağa geçti

Beşiktaş, Braga forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Tormena için resmi teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı...

Şenol Güneş geldiğinden bu yana stoper takviyesi yapacağı konuşulan Beşiktaş, transfer için atağa kalktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için Braga'ya resmi transfer teklifinde bulundu.

Teklif yapıldı: Piyasa değeri 4 milyon euro

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.