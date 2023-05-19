Beşiktaş, Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştı Beşiktaş, Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalayacak. Golcü futbolcuyla 2+1 yıllık mukavele için anlaşıldı.

Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken üst üste aldığı galibiyetlerle gelecek sezon adına taraftarına umut veren Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atıyor.

Siyah-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk ile 3 yıllık yeni anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

3 yıllık sözleşme için anlaşıldı

Bu sezon iyi bir performans gösteren Cenk’in, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti.

Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah-beyazlılar, 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş formasıyla 83 gol attı

Siyah-beyazlı takım ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol attı; 18 asist yaptı.

Beşiktaş’ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.