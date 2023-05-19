Beşiktaş, Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştı

Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken üst üste aldığı galibiyetlerle gelecek sezon adına taraftarına umut veren Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atıyor.

Siyah-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk ile 3 yıllık yeni anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

3 yıllık sözleşme için anlaşıldı

Bu sezon iyi bir performans gösteren Cenk’in, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti.

Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah-beyazlılar, 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştı

Beşiktaş formasıyla 83 gol attı

Siyah-beyazlı takım ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol attı; 18 asist yaptı.

Beşiktaş’ta 3 şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.

Beşiktaş, Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştı