Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralamak istiyor

İspanyol basınının haberine göre bir santrfor daha almak isteyen Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'u kiralamak istiyor. Everton'un forvet alması durumunda transfer gerçekleşecek.

Sezon başında santrfor arayışlarında başarısız olan ve Vincent Aboubakar dışında forvet transfer edemeyen Beşiktaş devre arasında bu mevkiyi güçlendirmek istiyor.

EURO 2020 İÇİN SICAK BAKIYOR

İspanyol medyasının yüksek tirajlı yayın organı Todofichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Everton'da oynayan eski futbolcusu Cenk Tosun'u 6 aylığına kiralamak istiyor.

Sakatlığını atlatmasına rağmen hala yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcunun EURO 2020 öncesi düzenli forma giymek için 6 aylığına Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Transferin önündeki en büyük engellerden biri ise Everton'un santrfor mevkisinde alternatif olması. Mavi-beyazlıların forvet transfer etmesi halinde Cenk'in gidişine izin verebileceği kaydedildi.

4 MAÇA ÇIKTI

Bilindiği üzere siyah-beyazlılardan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 4 maça çıktı.

Cenk'in kiralık transferinin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'a golleriyle hayat veren Aboubakar'ın da yükünün azaltılması hedefleniyor.