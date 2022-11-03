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    Beşiktaş, derbi öncesi moral yemeğinde buluştu

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş takımı derbi maçı öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile moral yemeği yedi.
    • 03.11.2022 - 17:38
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    Beşiktaş, derbi öncesi moral yemeğinde buluştu

    Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne olacak.

    Ligde 21 puanla 5. sırada bulunan Galatasaray, evinde 22 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Ahmet Nur Çebi, takımla birlikte yemek yedi

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi maçının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar ile yemekte bir araya geldi.

    Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da katıldıkları yemekte; Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular da yer aldı.

    Beşiktaş, derbi öncesi moral yemeğinde buluştu #1

    Necip ve Cenk'e üyelik kartı verildi

    Başkan Ahmet Nur Çebi, yemekte takıma Galatasaray derbisinde başarılar diledi. Ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte Kongre Üyesi olan futbolcular Necip Uysal’la Cenk Tosun’a üyelik kartlarını verdi.

    Beşiktaş, derbi öncesi moral yemeğinde buluştu #2


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