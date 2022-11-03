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Beşiktaş, derbi öncesi moral yemeğinde buluştu

Beşiktaş, derbi öncesi moral yemeğinde buluştu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş takımı derbi maçı öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile moral yemeği yedi.