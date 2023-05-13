Beşiktaş dostluk maçında Azerbaycan'ın Sabah takımı ile yenişemedi Beşiktaş ile Azerbaycan temsilcisi Sabah arasındaki dostluk maçı 3-3 berabere bitti. Karşılaşmanın tüm gelirleri okul yapımı için deprem bölgelerine gönderilecek.

AA

Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah ile Bakü'deki Tofig Behramov Stadı'nda karşılaştı.

Misabaka 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta Sabah'ın golleri 2 ve 5. dakikalarda Oleksiy Kashchuk, 70. dakikada Davit Volkovi'den geldi.

Beşiktaş'ın sayılarını ise 24 ve 45. dakikalarda Umut Meraş, 63. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Maçın geliri depremzedelere bağışlanacak

Karşılaşmanın tüm gelirleri deprem bölgelerine okul yapımı için başlatılan 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyasına bağışlanacak.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu karşılaşma öncesinde statta iki ülke bayraklarının ve "Bir millet, iki devlet" ifadesinin yer aldığı pankart açıldı. Futbolcular da sahaya "Bir millet, iki devlet" pankartlarıyla çıktı.

Futbolseverler, maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.