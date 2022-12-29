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    Beşiktaş, evinde kazandı

    Beşiktaş, evinde kazandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
    • 29.12.2022 - 21:59
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 22:04
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    Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Vincenzo Montella’nın ekibi Adana Demirspor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kazanırken, üç puanın sahibi oldu.

    Galibiyet golü Masuaku'dan

    Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren isim 14. dakikada attığı şık frikik golüyle Arthur Masuaku oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca Beşiktaş galibiyeti aldı.

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    Beşiktaş 26 puana yükseldi

    Süper Lig’de 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak puanını 26’ya yükseltti. Ligin en son 3. Haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda mağlup olan Adana Demirspor 27 puanda kaldı.

    Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, bay geçecek. Adana Demirspor ise İstanbulspor’a konuk olacak.

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