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    Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 41. haftasında evinde Fatih Karagümrük’le karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hataya yer yok.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 20:31
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    Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük’ü ağırlayacak.

    Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin

    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech

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