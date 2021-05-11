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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 41. haftasında evinde Fatih Karagümrük’le karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hataya yer yok.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 19:22
- Güncelleme : 11.05.2021 - 20:31
Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük’ü ağırlayacak.
Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech