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    Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında siyah-beyazlılar, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 09:27
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    Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Beşiktaş - Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek.

    Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    MUHTEMEL 11’LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa

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