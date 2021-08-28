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- Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 09:27
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Beşiktaş - Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek.
Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa