Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için iki başvuru yaptı Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki hakem ataması ve VAR kayıtlarının açıklanmasına ilişkin TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan ve 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan resmi başvuruda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na



22.03.2023 tarihli kulüp açıklamamızda belirttiğimiz dün bir kez daha hatırlattığımız Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebimizin karşılık bulmaması ve oynanan son derbi maçındaki hakem performansı üzerine federasyonunuza yazılı başvuru yapılma gereği hasıl olmuştur.



Hakem Halil Umut Meler'in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir.

Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır.



Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.



Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur.

"Konunun kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz"