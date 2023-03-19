Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde korkulan olmadı Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında ceza sınırında olan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic kart görmezken, sakatlıklarını atlatan Tayyip Talha Sanuç ve Rachid Ghezzal ilk 11'e döndü.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Jason Lokilo'dan geldi. Alınan bu galibiyetle haftayı kayıpsız geçen ve lider Galatasaray'la puan farkını 11'e düşüren Beşiktaş moral yakaladı. Ceza sınırda olan isimler kart görmedi Milli aranın ardından Fenerbahçe'yle Kadıköy'de karşılaşacak olan siyah-beyazlılara İstanbulspor maçının ardından iyi haberler geldi. Ceza sınırında bulunan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, ilk 11'de çıktıkları karşılaşmada kart görmedi. İki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. Sakatlar döndü Öte yandan bu mücadele öncesinde sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Rachid Ghezzal, ilk 11'de oynadı. İki oyuncunun da hazır görüntüsü, teknik ekibi memnun etti. Savunma ve hücumda bölgesinde büyük öneme sahip olan 2 oyuncu da Fenerbahçe derbisinde görev alabilecek.