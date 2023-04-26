Beşiktaş - Galatasaray derbisinin biletleri 1 dakikada tükendi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Dolmabahçe'de Galatasaray ile karşılaşacak.

Biletler 1 dakikada tükendi

Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulduktan 60 saniye sonra tamamen tükendi. Bu da dev derbinin kapalı gişe oynanacağı anlamına geliyor.

Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye İl Güvenlik Kurulu kararınca deplasman taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyleydi:

VIP 100: 7.500TL

VIP 101-126: 6.250TL

1. Kategori: 2.500TL

2. Kategori: 2.350TL

3. Kategori: 1.900TL

4. Kategori: 1.650TL

5. Kategori: 1.500TL

Kapalı Üst: 1.400TL

6. Kategori: 1.250TL

7. Kategori: 475TL

8. Kategori: 450TL