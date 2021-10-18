Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı mı, favori kim?

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı mı, favori kim?

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı mı, favori kim? İşte dev derbinin favorisi...

Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, ekrana gelen karşılaşmalar heyecanlı anlara sahne oldu.

9. haftanın en önemli maçı Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması olurken, maçı Trabzon 3-1 kazandı.

Bu dev derbinin ardından futbolseverler, 10. haftada oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına odaklandı.

İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği derbide, iddaa oranlarının belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Futbolseverler maç öncesi, "Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı mı, favori kim?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı mı, favori kim? İşte maçın favorisi...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN İDDAA ORANLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbinin iddaa oranları belli oldu.

İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 2.05 oran verirken, Galatasaray'ın galibiyetine ise 2.55 oran verdi. Derbi maçının beraberlik oranı ise 3.10 olarak belirlendi.