Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak kritik Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.

Algoritma atadı

Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan duyuruda, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.

28 Nisan Cuma

Alanyaspor-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi

Karagümrük-Antalyaspor: Halil Umut Meler

Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

İstanbulspor-Giresunspor: Mete Kalkavan

Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

30 Nisan Pazar

Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi

İstanbulspor - Giresunspor

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Başakşehir FK ve Kayserispor haftayı maç oynamadan geçecek.