Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.
Algoritma atadı
Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan duyuruda, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
28 Nisan Cuma
Alanyaspor-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi
Karagümrük-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
İstanbulspor-Giresunspor: Mete Kalkavan
Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
30 Nisan Pazar
Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi
İstanbulspor - Giresunspor
Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Başakşehir FK ve Kayserispor haftayı maç oynamadan geçecek.