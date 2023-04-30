Beşiktaş - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 32. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak. Dolmabahçe'de oynanacak mücadelede 19.00'da başlayacak. Derbi maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Coley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi