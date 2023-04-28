Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli olmaya başladı Süper Lig dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ve Galatasaray cephesinde ise muhtemel 11'ler şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

30 Nisan Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesinde iki teknik adam da ilk 11 tercihini şekillendirmeye başladı.

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Muhtemel 11'ler

Yapılacak olan teknik ve taktik idmanlarda son kararlarını verecek olan teknik adamların muhtemel 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Mert Günok, Arthur Masuaku, Colley, Romain Saiss, Valentine Rosier, Aamir, Salih Uçan, Redmond, Gedson, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Adekugbe, Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey, Oliveira, Torreira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi