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    Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı

    Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip maçtan 1 puanla ayrıldı.
    • 25.12.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 18:43
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    2022 Dünya Kupası’nın tamamlanmasının ardından Süper Lig 15. haftası ile devam ediyor.

    Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

    Goller ikinci yarıda geldi

    Mücadele 1-1 sona erdi. İki takım 1'er puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Gaziantep FK'nın golü 71. dakikada Joao Figueiredo'dan Beşiktaş'ın golü ise 86. dakikada Wout Weghorst'tan geldi.

    Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı #1

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlayacak

    Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 23’e yükseltirken, Gaziantep FK 17 puana ulaşmış oldu.

    Gelecek hafta Gaziantep FK, deplasmanda Giresunspor’la karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Adana Demirspor’u konuk edecek.

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    Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı #3

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    Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı #5


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