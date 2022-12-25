Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı

Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip maçtan 1 puanla ayrıldı.