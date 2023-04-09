Beşiktaş - Giresunspor - CANLI SKOR Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

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45+5’ Gol… Beşiktaş 2-1 Giresunspor (Aboubakar)

39’ Gol… Beşiktaş 1-1 Giresunspor (Aboubakar) (P)

21’ Gol… Beşiktaş 0-1 Giresunspor (Bajic)

15' Robert Mejia sağ kanattan topu sürükleyip ceza alanına girdi. Son anda Saiss topu uzaklaştırdı.

12' Sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un plasesi üstten auta gitti.

8' Ceza alanına sokulan Robert Mejia'nın içeri çevirdiği topta Bajic'ten önce savunma araya girdi.

7' Amir Hadziahmetovic uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak kaleci Ferhat rahat bir şekilde topu kontrol etti.

4' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ortasına arka direkteki Cenk kafayı vurdu. Kaleci Ferhat başarılı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk ediyor.

Dolmabahçe'de saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic