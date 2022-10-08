Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresun deplasmanına giden Beşiktaş ile ilgili, "Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları arama motorlarındaki yerini aldı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu hafta Giresun deplasmanına gidiyor.

Valerien Ismael'ın sorgulandığı Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal maç kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz hafta iyi bir performans sergileyen Rachid Ghezzal, bu hafta yine hünerlerini konuşturmak için sahada olacak.

Süper Lig'de 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor, 12. basamaktan kurtulmak için bu maça sıkı hazırlandı.

İki takımın 3 puan kapmak için mücadele edeceği maçla ilgili, "Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündeme getirildi.

Maçı kaçırmak istemeyen takım taraftarları, "Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına detaylı cevaplar arıyor.

Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak.

Puan sıralamaları

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.