Beşiktaş - Giresunspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Sezonun ilk yarısındaki maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic