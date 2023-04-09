Beşiktaş - Giresunspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk Aboubakar
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic