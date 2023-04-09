Beşiktaş, Giresunspor'u 3 golle geçti Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek, iyi gidişatını sürdürdü.

Süper Lig’de 28. hafta maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Hakan Keleş’in ekibi Giresunspor, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Aboubakar, 2 golle yıldızlaştı

Giresunspor, 21. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle öne geçti. Beşiktaş bu gollere 39. dakikada penaltıdan ve 45+5. dakikada Vincent Aboubakar ve 54. dakikada Nathan Redmond ile karşılık verdi.

Cenk Tosun, sakatlandı

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 34. dakikada sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlılarda Cenk yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, üst üste 5. maçını kazandı

Süper Lig’de üst üste 5. maçını de kazanan Beşiktaş 55 puana yükselirken, galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Giresunspor ise 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise Sivasspor’u konuk edecek.