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- Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 15:41
Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörlük arayışına giren Beşiktaş, Fenerbahçe maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Yeniden eski gücünü kazanmak isteyen Beşiktaş, bu hafta sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Göztepe'de durumlar oldukça kötü giderken, Göz-Göz yeniden ayağı kalkmak için Beşiktaş'ı yenmek istiyor.
Bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşikaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 23 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
GÖZTEPE'NİN DURUMU KRİTİK
Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından Fatih Karagümrük karşısında da sonuç alamayan Göztepe, 17 maçta 14 puanda, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde kalarak düşme potasından kurtulamadı.