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    Beşiktaş, haftayı 'BAY' geçecek

    Süper Lig'de Adana Demirspor'u Masuaku'nun golüyle 1-0 geçen Beşiktaş, yeni yılın ilk haftası olan 17. haftada maç yapmayacak.
    • 30.12.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 10:41
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    Beşiktaş, haftayı 'BAY' geçecek

    Süper Lig'in 16. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Vincenzo Montella’nın ekibi Adana Demirspor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş mücadeleyi Arthur Masuaku'nun frikik golüyle 1-0 kazanırken, üç puanın sahibi oldu.

    Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle 2 maç aradan sonra maç kazandı ve puanını 26'ya çıkarmayı başardı.

    Beşiktaş, bay haftadan sonra Kasımpaşa'yı ağırlayacak

    Yeni yıldan sonra ligde oynanacak 17. hafta mücadeleleri hafta içi yapılacak. Siyah-beyazlılar, bu haftayı boş geçecek.

    Beşiktaş, bay haftasından sonra 7 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Beşiktaş, haftayı BAY geçecek #1


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