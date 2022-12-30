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Beşiktaş, haftayı 'BAY' geçecek
Süper Lig'de Adana Demirspor'u Masuaku'nun golüyle 1-0 geçen Beşiktaş, yeni yılın ilk haftası olan 17. haftada maç yapmayacak.
- 30.12.2022 - 10:30
- Güncelleme : 30.12.2022 - 10:41
Süper Lig'in 16. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Vincenzo Montella’nın ekibi Adana Demirspor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.
Beşiktaş mücadeleyi Arthur Masuaku'nun frikik golüyle 1-0 kazanırken, üç puanın sahibi oldu.
Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle 2 maç aradan sonra maç kazandı ve puanını 26'ya çıkarmayı başardı.
Beşiktaş, bay haftadan sonra Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Yeni yıldan sonra ligde oynanacak 17. hafta mücadeleleri hafta içi yapılacak. Siyah-beyazlılar, bu haftayı boş geçecek.
Beşiktaş, bay haftasından sonra 7 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.