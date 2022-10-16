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    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
    • 16.10.2022 - 22:02
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 22:11
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    Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

    İlk yarıyı Trabzonspor önde bitirdi

    Trabzospor, karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 29. dakikada Stryger Larsen'in attığı goller karşılık verdi. Trabzonspor, 36. dakikada Arthur Masuaku'nun büyük hatası sonrası Trezeguet ile yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı #1

    Skoru belirleyen gol Cenk'ten geldi

    Beşiktaş'ta ikinci yarıda 67. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada skoru eşitledi.

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı #2

    Yusuf Yazıcı, kırmızı kart gördü

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada Gedson'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve 25 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

    Beşiktaş 19, Trabzonspor 18 puana yükseldi

    Dolmabahçe'de başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 19, Trabzonspor 18 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı #3

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı #4

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    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı #6

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı #7


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