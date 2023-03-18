Beşiktaş - İstanbulspor - CANLI SKOR

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9' Gedson Fernandes, sağdan bindirme yapan Onur'u düşündü ama top hızlı.
5' Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Simon Deli karşıladı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Beşiktaş - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Omar, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon, Mehmet, Tuhan, Lojsah, Ba, Muammer, Lokilo, Ethemi, Eze