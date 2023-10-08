Beşiktaş - İstanbulspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.
İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarına antrenör Olcay Demir yönetiminde çıktı. Demir, Beşiktaş karşısında da takımın başında olacak.
Sarı-siyahlı ekip geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de Beşiktaş ile iç sahada 2-2 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Onur, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Rashica, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, İbrahim, Mendy, Emir, Ethemi
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