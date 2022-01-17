Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, üç puanı evine götürmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in birbirinden heyecanlı karşılaşmaları devam ederken Önder Karaveli ile yoluna bakan Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına gidecek.

Sergen Yalçın'la geçen sene şampiyon olan ancak istediği başarıyı bu sene elde edemeyen siyah-beyazlı ekip, Karaveli ile yeniden form buldu.

Ligin alt sıralarını geride bırakıp yukarıya doğru tırmanmaya başlayan Beşiktaş, Volkan Demirel'le kendisine gelen Karagümrük deplasmanından puan koparmanın peşinde.

Gittikçe güçlenen ve performansını artırmayı başaran Karagümrük ise bu maçı sahasında kazanmanın planlarını yapıyor.

Bu heyecan dolu karılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON MAÇ KARNELERİ

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.