Beşiktaş-Kasımpaşa - CANLI SKOR

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

8' Arthur Masuaku'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top kaleye doğru yöneldi ancak yandan kornere gitti.

7' Ceza alanı önünde topla buluşan Nathan Redmond, Weghorst'u topla buluşturmak istedi. yine araya giren isim Florent Hadergjonaj.

6' Sağ kanattan çizgiye inen Redmond, arka direğe ortaladı. Florent Hadergjonaj topu kafayla uzaklaştırdı.

5' Kalabalık Kasımpaşa savunmasında boşluk arayan Beşiktaş'ta Redmond geriye gelerek takımına pas opsiyonu sağlamaya çalışıyor.

4' Beşiktaş, rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

3' Beşiktaş, etkili geldi, Redmond'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan N'Koudou yerde kaldı. Karar devam.

2' Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte Beşiktaş tribünleri yoğun desteğe başladı.

1’ Maç başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta eksikler göze çarpıyor

Eksikler; Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı.

Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.

Kasımpaşa'da eksik yok

Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic