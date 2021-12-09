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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?