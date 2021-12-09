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- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 18:06
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kötü giden Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.
Sergen Yalçın'ın veda etmesinin ardından teknik direktörlüğe kimin getirileceği merak konusu oldu.
Bu haberlerle gündemi bir hayli yoğun olan Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Kayserispor, Beşiktaş'ı yenmenin planlarını yapıyor.
Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saatini araştırıyor.
Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş - Kayseripor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.