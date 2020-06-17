Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, kondisyon ve taktik çalışmasıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.