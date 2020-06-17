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    Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, kondisyon ve taktik çalışmasıyla sürdürdü.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 15:12
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    Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

    Siyah-beyazlılar, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saat sürdü.

    Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

    Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmaları ile sona erdi.

    Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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