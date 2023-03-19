Beşiktaş, Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarını istedi

Süper Lig'de 26. hafta maçında Konyaspor, evinde Galatasaray'ı konuk etmişti. Bu mücadele yeşil beyazlı takımın 2-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Ev sahibi ekibin 90+3'te bulduğu galibiyet golü sonrası, maçın bitimiyle yeşil beyazlı ekip büyük sevinç yaşadı.

Kaleci Sehic'in rakip takımın oyuncusu Icardi'inin sevincini taklit etmesine sinirlenen Galatasaraylı Muslera, Sehic'in üzerine yürüdü.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu pozisyon nedeniyle Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının yayınlanması istedi.

İki kaleci arasında yaşanan pozisyon hakkında konuşan Emre Kocadağ, şunlar söyledi:

"İki takımın kalecisi arasında yaşananlar hakemin önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Hakem ve VAR arasında pozisyonla ilgili konuşulanları bilmek hakkımız var.”

Kocadağ ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Ligden çekilmek durumunda kalan takımları hükmen mağlup saymak, rakiplerine 3 puan vermek ve bu puanlarla şampiyonun, düşenin belirlenmesi hatta galibiyet rekorlarının kırılması hakkaniyetli değil. TFF’nin acele verdiği karar ile oynanan deplasman ve maç sayıları eşit olmayacak. TFF suya sabuna dokunmadan, durumu geçiştirmek için aldığı bu karar adaletli değil.”