Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 18:23
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

