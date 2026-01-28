Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

- Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarına devam etti.
- Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.
- Çalışmalar ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve taktiksel çalışmaları içerdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.