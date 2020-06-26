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    Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti

    Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti

    Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Burak Yılmaz, Diaby ve Jeremain Lens kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 22:52
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    Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti #1

    Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş evinde oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Burak Yılmaz, 45+2. dakikada Abdoulay Diaby ve 52. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Beşiktaş'ta sarı kart gören Tyler Boyd ise cezalı duruma düştü.

    Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti #2

    BURAK'TAN 1 GOL, 2 ASİST

    Siyah-beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz, attığı golün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maça damga vurdu. Konyaspor son 6 maçta 8 gol atan ve bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 asiste ulaşan Burak Yılmaz, 2010/11 sonrası dönemde en fazla gol pası verdiği sezonu egale etti (2013/14'te Galatasaray adına 6 asist).

    Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. Konyaspor, 27 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

    Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti #3

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