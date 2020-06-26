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- Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti
Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti
- Haber Merkezi
- 26.06.2020 - 22:52
Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Beşiktaş evinde oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Burak Yılmaz, 45+2. dakikada Abdoulay Diaby ve 52. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Beşiktaş'ta sarı kart gören Tyler Boyd ise cezalı duruma düştü.
BURAK'TAN 1 GOL, 2 ASİST
Siyah-beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz, attığı golün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maça damga vurdu. Konyaspor son 6 maçta 8 gol atan ve bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 asiste ulaşan Burak Yılmaz, 2010/11 sonrası dönemde en fazla gol pası verdiği sezonu egale etti (2013/14'te Galatasaray adına 6 asist).
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. Konyaspor, 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.