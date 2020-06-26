Beşiktaş, Konya'yı farklı mağlup etti

Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Burak Yılmaz, Diaby ve Jeremain Lens kaydetti.

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş evinde oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Burak Yılmaz, 45+2. dakikada Abdoulay Diaby ve 52. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Beşiktaş'ta sarı kart gören Tyler Boyd ise cezalı duruma düştü.

BURAK'TAN 1 GOL, 2 ASİST

Siyah-beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz, attığı golün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maça damga vurdu. Konyaspor son 6 maçta 8 gol atan ve bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 asiste ulaşan Burak Yılmaz, 2010/11 sonrası dönemde en fazla gol pası verdiği sezonu egale etti (2013/14'te Galatasaray adına 6 asist).

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. Konyaspor, 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.