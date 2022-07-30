- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş maçı ne zaman? Bu akşam maç var mı?
Beşiktaş maçı ne zaman? Bu akşam maç var mı?
- 30.07.2022 - 14:05
- Güncelleme : 30.07.2022 - 14:15
Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sampdoria'yı ağırlayacak.
Yeni sezona hızlı bir giri yapmak isteyen Beşiktaş'ta Valerien Ismael, yeni transferleri deneyecek.
Yeni transferleriyle bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Beşiktaş, hazırlık maçını iyi bir skorla geçmek istiyor.
Vodafone Park'ta kazanıp moral depolamayı hedefleyen Beşiktaş'ın maçının zaman bilgisi ise araştırılmaya başlandı.
Maçı kaçırmak istemeyen siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş maçı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? İşte yanıtı..
Beşiktaş maçı ne zaman?
Vodafone Park'ta bu akşam oynanacak Beşiktaş-Sampdoria maçı saat 19.00'da başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, çok eleştirilen üçlü sistemden vazgeçme kararı aldı. Fransız teknik adam bugün Sampdoria'yla Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı ile birlikte sistemde değişikliğe gidecek.