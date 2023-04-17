Beşiktaş, Masuaku'nun bonservisini aldı Süper Lig devi Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını açıkladı.

Bu sezon şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, iç transferde çarpıcı bir hamle yaptı.

Siyah-beyazlılar, son dönemde performansı yükselişe geçen Arthur Masuaku'nun bonservisini 2 milyon euro karşılığında aldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, oyuncu için West Ham'a 2 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş resmen duyurdu

Beşiktaş, Masuaku ile de yıllık 1.3 milyon euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaştı.

"West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır."

6 gole katkı sağladı

Deneyimli sol bek bu sezon 27 maçta forma giyerken 2 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.