Beşiktaş, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl'ü bitirdi

Beşiktaş, Southampton'dan Nathan Redmond ile Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın Redmond için resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmaya hazırlanıyor.

Nathan Redmond’ın kulübü ile kontratı sezon sonunda tamamlanacağı için Beşiktaş ile yapacağı anlaşma kiralama sözleşmesi olmayacak. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda tekrar masaya oturacak.

2 tane kiralık oyuncu verilecek

Southampton Kulübü’nün sahibi Sport Rebuplic şirketi, aynı zamanda Göztepe’nin de ana hissedarı konumunda. Bu ortaklık nedeniyle, Beşiktaş, Redmond’un transferi karşılığında Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş’ı kiralık olarak Göztepe’ye verecek.

Redmond, Beşiktaş’tan 1 yıl için 1,5 milyon euro ücret alacak. İngiliz oyuncu 2016’da Norwich City’den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton‘a transfer olmuştu.

32 maçta 3 gol 5 asist

28 yaşındalki kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyor. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 asist yaptı. Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

Tayfur da tamam

Öte yandan Tayfur Bingöl'de Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiralandı.

Alanyaspor 'a imza atarken, "Hayalim Beşiktaş forması giymek" diyen 29 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlılara açık mesaj göndermişti.

Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş da tecrübeli oyuncu için Akdeniz ekibiyle temasa geçmişti.

Transfer döneminin başından bu yana kulüpler arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, TRT Spor bugün itibarıyla anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.