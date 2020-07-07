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    Beşiktaş, Necip'in oynadığı 5 maçı da kazanamadı

    Beşiktaş, Necip Uysal'ın ilk 11'de sahaya çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanamadı. Siyah-beyazlılar, bu maçların üçünü kaybederken ikisinde ise rakipleriyle berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 12:41
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    Beşiktaş, Necip'in oynadığı 5 maçı da kazanamadı #1

    Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği 30.hafta maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip Uysal böylece 162 gün sonra siyah-beyazlı forma altında maça başlamış oldu.

    En son Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Necip, Kayserispor karşısında 62 dakika sahada kaldı Necip Uysal bu sezon Süper Lig'de 5 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken bu maçları Beşiktaş kazanamadı.

    Beşiktaş, Necip Uysal'ın ilk 11 oynadığı Başakşehir mücadelesini 1-1 berabere tamamlarken Ankaragücü karşısında 0-0'lık skorla iki puan yitirdi. Beşiktaş, Necip Uysal'ın ilk 11 başladığı Göztepe deplasmanında 2-1 kaybederken Trabzonspor'a 4-1 ve Kayserispor'a 3-1 yenildi.

    Necip Uysal ilk 11 / Beşiktaş 1-1 Başakşehir
    Necip Uysal ilk 11 / Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
    Necip Uysal ilk 11 / Ankaragücü 0-0 Beşiktaş
    Necip Uysal ilk 11 / Göztepe 2-1 Beşiktaş
    Necip Uysal ilk 11 / Kayserispor 3-1 Beşiktaş

    Beşiktaş, Necip'in oynadığı 5 maçı da kazanamadı #2

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