- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş, Necip'in oynadığı 5 maçı da kazanamadı
Beşiktaş, Necip'in oynadığı 5 maçı da kazanamadı
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 12:41
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği 30.hafta maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip Uysal böylece 162 gün sonra siyah-beyazlı forma altında maça başlamış oldu.
En son Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Necip, Kayserispor karşısında 62 dakika sahada kaldı Necip Uysal bu sezon Süper Lig'de 5 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken bu maçları Beşiktaş kazanamadı.
Beşiktaş, Necip Uysal'ın ilk 11 oynadığı Başakşehir mücadelesini 1-1 berabere tamamlarken Ankaragücü karşısında 0-0'lık skorla iki puan yitirdi. Beşiktaş, Necip Uysal'ın ilk 11 başladığı Göztepe deplasmanında 2-1 kaybederken Trabzonspor'a 4-1 ve Kayserispor'a 3-1 yenildi.
Necip Uysal ilk 11 / Beşiktaş 1-1 Başakşehir
Necip Uysal ilk 11 / Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Necip Uysal ilk 11 / Ankaragücü 0-0 Beşiktaş
Necip Uysal ilk 11 / Göztepe 2-1 Beşiktaş
Necip Uysal ilk 11 / Kayserispor 3-1 Beşiktaş