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    Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor

    Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor

    Beşiktaş, teknik direktörü Şenol Güneş'in talimatlarıyla transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı takımda orta saha için gündemde olan ismin ise Ozan Tufan olduğu öğrenildi.
    • 04.01.2023 - 16:30
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:49
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    Süper Lig'de oynadığı 15 maç sonunda topladığı 26 puanla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta, 12 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.

    Siyah-beyazlı takımın gündemine eski Fenerbahçeli Ozan Tufan geldi. Beşiktaş'ın, Hull City formasını giyen Ozan ile yakından ilgilendiği belirtildi.

    Beşiktaş resmi temaslara başladı

    Vole'nin haberine göre; Beşiktaş, milli oyuncu Ozan Tufan için resmi temaslara başladı. Bu teklif karşısında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ne yönde karar vereceği ise merak konusu oldu.

    Beşiktaş, Ozan Tufan ı kadrosuna katmak istiyor #1

    "İyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim"

    Geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın geleceği hakkında konuşan Hull City'nin çalıştırıcısı Liam Rosenior, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim." demişti.

    Beşiktaş, Ozan Tufan ı kadrosuna katmak istiyor #2

    4 gol kaydetti

    Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 4 gol kaydetmeyi başardı.

    Beşiktaş, Ozan Tufan ı kadrosuna katmak istiyor #3


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