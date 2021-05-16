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Beşiktaş taraftarıyla polis karşı karşıya geldi
Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara polis ve bekçiler müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 00:56
Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup ederek 16. şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarlar ise kısıtlamaya rağmen sokağa çıktı.
POLİSLER HAVAYA ATEŞ AÇTI
Meydan ve caddelerde kutlama yapan taraftarlara polisler müdahale etti.
Polisle taraftar karşı karşıya gelirken, karışıklıkta polisler havaya ateş açtı. Ayrıca taraftarlar polislere saldırdı.