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    Beşiktaş taraftarıyla polis karşı karşıya geldi

    Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara polis ve bekçiler müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 00:56
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    Beşiktaş taraftarıyla polis karşı karşıya geldi

    Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup ederek 16. şampiyonluğunu ilan etti.

    Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarlar ise kısıtlamaya rağmen sokağa çıktı.

    POLİSLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Meydan ve caddelerde kutlama yapan taraftarlara polisler müdahale etti.

    Polisle taraftar karşı karşıya gelirken, karışıklıkta polisler havaya ateş açtı. Ayrıca taraftarlar polislere saldırdı.

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