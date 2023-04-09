Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond kaydederken Karadeniz ekibinin tek sayısı ise Bajic'ten geldi.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 55'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Giresunspor haftayı 24 puanla tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından maça devam edemeyen Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu.

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kağıt üstünde biz favoriydik. Sürprize izin vermememiz gerekiyordu. Oyuna iyi başladık. Rakip iyi çıkışlar yaptı. O dönemde bocaladık. Cenk'in çıkışıyla bu devam etti. Kısa sürede toparlanıp 1-0'dan 3-1 öne geçmek olumluydu. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini yaptı" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın maçtaki son golünü kaydeden Nathan Redmond'ın performansıyla ilgili Şenol Güneş şunları söyledi:

Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı:

Şu anda Dele Alli'yle ilgili herhangi bir şey yok. Cenk sakatlandı. Ne kadar sürer bilmiyorum. Diğer taraftan oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Çarşamba günü de çok önemli bir maçımız var. Bu maça özveriyle hazırlanmamız gerekiyor. Futboldan daha önemli bir durum. Atletico Madrid'e geldikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarları bu maça bekliyoruz. Hem güzel bir maç izlemek için hem de depremzedelere destek olmak için maça bekliyoruz.