Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yaptı Şampiyonluk yarışında geri kalsa da Beşiktaş da sesini çıkarmak için TFF'ye gitti. Gündemde rakipleri hakkında verilen 'hatalı' kararlar vardı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile CEO Erden Timur'un bu hafta TFF'ye çıkarma yapması beklenirken Beşiktaş'tan da benzer bir hamle geldi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da bu hafta içinde Riva'nın yolunu tuttu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bazı sorulara cevap arandı.

TFF'ye sorulacak sorular

Siyah-beyazlıların gündeminde şunlar vardı:

Hatayspor ile G.Antep'in çekilmesiyle oluşan mağduriyeti nasıl gidereceksiniz?

Muslera neden atılmadı?

Samuel neden atılmadı?

Lale Orta'nın yayıncı kuruluş baskısı söz konusu mu?

Beşiktaş yönetiminin, son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakemler üzerine baskı kurmasından rahatsız olduğu da gelen haberler arasında.