Beşiktaş, Token çıkarıyor

Beşiktaş, kripto para dünyasına giriyor. Siyah-beyazlılar, Token için Kointra ile anlaştı.

Türk kulüpleri, kripto para borsasına girmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, kendi Token'larını çıkarmıştı.

Beşiktaş da kripto para piyasasına giriş yapıyor. Siyah-beyazlılar, dijital varlıklarına kavuşmak için gün sayıyor.

Beşiktaş Token’da hazırlıkların tamamlandığı, siyah-beyazlıların satış için kripto para borsası Kointra ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.

TOPLAM DEĞERİ 600 MİLYON TL

Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token’ın toplam değeri 600 milyon TL. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe’de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token’ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200 milyon 1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.

Bu arada gelen bilgilere göre kulüp, Beşiktaş 1903 Token sahiplerine, diğer takımlar gibi, önemli bazı imtiyazlar sağlayacak, avantajlar yaratacak.

Borsa Gündem'in haberine göre; Beşiktaş Token’ın da büyük bir taleple karşılaşması bekleniyor.