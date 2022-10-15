Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi taktikler

Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takımın hocası da takımlarını derbiye sıkı hazırlıyor.

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularını bu karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor.

Hafta boyunca ilk 11 için hem farklı oyuncu hem de farklı formasyon denemeleri yapan Ismael, bazı konularda kesin kararını bugün verecek olsa da hücum bölgesi için planını şimdiden yaptı.

Ismael en iyi üçlüsünü sahaya sürecek

Giresunspor galibiyetiyle birlikte ligde 3 maç sonra kazanmaları ve Demirspor ile Konyaspor ’la beraber ligin zirvesinde yer almalarının ardından oluşan olumlu havayı sürdürmek isteyen Fransız hoca, en iyi üçlüsünü sahaya sürecek.

Dolmabahçe'de baskılı oyun

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’yla maç oynaması sebebiyle yarınki müsabakaya tam olarak dinlenemeden gelecek olmasını öngören Ismael, 42 bin kişinin önünde enerjik ve etkin bir görüntüyle maça başlamayı planlıyor.

Bu doğrultuda son 2 haftadır golü unutan Wout Wghorst’u ön bölgenin kilit ismi olarak görevlendirecek olan Valerien Ismael, sakatlıktan kurtulan ve yüzde 100 hazır halde bulunan Kevin N’Koudou ile Rachid Ghezzal‘ı da önemli karşılaşmada birlikte görevlendirecek.

Trabzonspor sıkı hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ndeki kırılma maçında Monaco’yu devirdi, ilk 2 iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavililer, Fransız rakibine bu sezonki en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşatırken, 4-0’lık skor sonrası Trabzonspor’un soyunma odasında büyük sevinç vardı.

Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Abdullah Avcı, “Şampiyona yakışan mücadeleyi gösterdiniz. Bir an olsun oyun disiplininden kopmadınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu takım çok şey başaracak. Daha gidecek çok yolumuz var. İlk hedef Beşiktaş derbisi. O maçı kazanacağımızdan şüphem yok. Size güveniyorum. İşi sıkı tutarak, devam edeceğiz.” dedi.

Deplasmanda baskılı oyun

Tamamen Beşiktaş maçına odaklanan bordo-mavililerde Abdullah Avcı oyuncularının kendilerini deplasmanda hissetmemelerini söyledi.

İstanbul'da oynamalarının hiçbir farkı olmadığını söyleyen Avcı, hücum hattına ileride korkusuz oynamalarını istediğini söyledi.