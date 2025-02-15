Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş,35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza.