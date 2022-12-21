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    Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye tepki

    Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye tepki

    Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçında taraftarlar oyundan çıkan İngiliz yıldız Dele Alli'yi ıslakladı.
    • 21.12.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 22:18
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    Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile evinde karşılaştığı Türkiye Kupası 5. tur maçında orta saha oyuncusu Dele Alli'ye taraftarlardan tepki geldi.

    Şanlıurfaspor, maçın başında 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın iki golüyle öne geçti.

    Şenol Güneş erkenden değişiklik yaptı

    Beşiktaş'ta oyuncuların reaksiyon göstermemesi üzerine Şenol Güneş, iki erken değişiklik yaptı. 29. dakikada Atiba Hutchinson yerine Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

    Tribünler Alli'ye tepkide bulundu

    Beşiktaş tribünleri, oyundan çıkarken Dele Alli'ye büyük tepki gösterdi. İngiliz oyuncunun moralsiz olduğu da gözlendi.

    Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli ye tepki #1

    (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)


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