Beşiktaş, UEFA'dan cevap bekliyor

TFF, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymış ve sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olmasını kararlaştırmıştı.

Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep ederken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyu kapattıklarını söyledi.

Siyah-beyazlılar, mevcut kararlarla ilgili olarak UEFA yetkilileri ile temasa geçerek görüş istemişti. UEFA'nın birkaç gün içinde Beşiktaş'a bir yanıt vereceği öğrenildi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı konuyla ilgili konuştu:

"UEFA'nın yerel federasyonlarla ilgili yapabileceği şey, görüşünü beyan edip tavsiyede bulunmaktır en fazla. Gerisi yerel federasyonun vereceği bir karardır. Ama UEFA'nın tavsiyesine aykırı bir işlem yapmak da federasyonların ne kadar başvurabileceği bir yöntemdir bilmiyorum. O nedenle UEFA'ya biz bu karar hakkındaki görüşünüzü ve tavsiyenizi hem bize hem de TFF'ye bildirin dedik."