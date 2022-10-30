Beşiktaş - Ümraniyespor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor.

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33’ Gol… Beşiktaş 2-0 Ümraniyespor (Weghorst)

30' Isaac Sackey, sol kanattaki Yonathan Del Valle'ye havada bir pas gönderdi. Del Valle için ofsayt bayrağı havada.

25' Ümraniyespor orta alanda tek paslar yaparak topu rakip yarı alana taşımak istedi. Son anda araya Josef de Souza girdi.

23' Beşiktaş'ta önde baskıya katılan Rosier, sağ kanatta kazandığı topla ceza alanına girmek istedi ancak yerde kaldı. Karar devam.

20' Ümraniyespor çok etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Durel Avounou'nun ortasında Umut Nayir, kafayı vurmak için yükseldi ancak topa yetişemedi.

17' Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Wout Weghorst, düşerken şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

14' Ümraniyesporlu Geraldo, Dele Alli'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' Beşiktaş yine etkili geldi. Orta alanda kaptığı topu sürükleyen Gedson Fernandes, sol çaprazdan ceza alanına giren Wout Weghorst'u görmek istedi. Top Weghorst'un arkasında kaldı.

7' Sağ kanatta topla buluşan Geraldo, Masuaku'dan sıyrıldı ancak Gedson araya girip topu kornere gönderdi.

5’ Gol… Beşiktaş 1-0 Ümraniyespor (Cenk) (P)

4' VAR ile görüşen Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

3' Ümraniyespor ceza alanında yaşanan karambolde Beşiktaşlı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başladı.

Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.

Beşiktaş - Ümraniyespor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Alli, Gedson, Cenk, Weghorst

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut