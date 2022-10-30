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- Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 30.10.2022 - 09:02
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş taraftarı önünde galibiyet almak istiyor.
İkinci kez Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş takımla antrenmanlara çıktı. Evinde oynayacağı maçı kazanmak isteyen Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı 11 maçta toplatığı 19 puan ile 7. sırada bulunurken Ümraniyespor 10 maçta topladığı 3 puan ile 19. sırada yer alıyor.
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. MAç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.